Eunício consegue 2.735 moradias do "Minha Casa, Minha Vida" para o Ceará

Articulação do presidente do Senado com o Ministério das Cidades beneficiará nove municípios.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), conseguiu, nesta sexta-feira (3), junto ao ministro das Cidades, Bruno Araújo, 2.735 moradias do “Minha Casa, Minha Vida” para o Ceará. Ao todo, serão beneficiados nove municípios.





Confira cidades que serão beneficiadas





* Fortaleza

* Viçosa do Ceará

* Pindoretama

* Tianguá

* Granja

* Acaraú

* Iguatu

* Aracati

* Russas





Conquista





A liberação dos projetos será publicada, na segunda-feira (6), no Diário Oficial da União.





Veja a relação de cidades e quantidades de casas:

(Clique na imagem para ampliá-la)

