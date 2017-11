Eunicio, Moses e Moesio discutem projeto para ampliar ensino superior em Campos Sales

O presidente do Senado, Eunicio Oliveira (PMDB-CE) recebeu nesta terça-feira (28) o deputado federal Moses Rodrigues e o prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola. Na ocasião, eles discutiram sobre apoio financeiro, à nível federal, para que o município possa abrigar uma extensão da Universidade Regional do Cariri (Urca).





De acordo com Moésio, alguns cursos de extensão da Universidade são ofertados na cidade, entretanto, funcionam de forma improvisada. "Esses cursos de extensão já contam com aproximadamente 1100 alunos, mas eles funcionam de forma improvisada. Conversamos com o reitor da Urca, ele nos pediu a apresentação de um projeto e a doação de um terreno. O terreno de 20 mil metros quadrados já está pronto e praticamente urbanizado e o que queremos é justamente tirar aquela estrutura do improviso com uma extensão da Urca", disse o prefeito.





O deputado Moses Rodrigues reforçou a luta pela extensão da universidade. Ele informou que junto com o presidente do Senado, buscará recursos e apoios para a realização do pleito. "O que nós pactuados aqui hoje com o prefeito e com o presidente do Senado foi em relação a construção desse espaço para abrigar a extensão da Urca e assim tornar Campos Sales um centro universitário que possa atender os estudantes da cidades e de toda região", argumentou.