EXCLUSIVO: FILHO TENTA MATAR A PRÓPRIA MÃE COM VÁRIAS FACADAS EM SOBRAL

Um indivíduo tentou matar a própria mãe na madrugada desta quarta-feira, dia 8, por volta de 1h.





O acusado desferiu quatro facadas na sua genitora, que foi socorrida às pressas para o Hospital Regional Norte.





A Polícia Militar foi acionada, a composição do Sargento Frota compareceu no local e efetuou a prisão em flagrante do agressor, que foi conduzido para a Delegacia Regional, onde foi autuado por tentativa de homicídio. Felizmente, a vítima não corre risco de morte.





Fonte: Sobral 24 horas