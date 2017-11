FALECEU AOS 101 ANOS DE IDADE SR. MIGUEL HERMANO VASCONCELOS

Faleceu hoje em um dos leitos da Santa Casa de Misericórdia de Sobral o Sr. MIGUEL HERMANO VASCONCELOS, este nasceu no dia 17 de junho de 1916, na Localidade de Mutambeira em Santana do Acaraú, após a grande seca do XX que devastou o sertão cearense. Seus genitores Manoel Hermano Vasconcelos e a Sra. Maria do Carmo Vasconcelos estes pertencem os ancestrais portugueses que habitaram o curato do Acaraú. Casou-se no ano de 1940 com a Sra. Maria Manuela Vasconcelos, deste laço matrimonial nasceu Marlene Vasconcelos e após seis anos de vida conjugal de amor e devoção, Deus o levou sua estimada esposa para a vida eterna. Viúvo, Miguel Hermano em passagem por Forquilha se apaixona pela Sra. Francisca Martins Viana ela também viúva do Sr. Joaquim Dias Gomes, que lhe deram dois filhos Matilde Dias Vasconcelos e Raimundo Dias Gomes, e isto o fez o amor sentimental se unirem na realização do segundo casamento em 04 de outubro de 1946, na Igreja Católica aonde mais tarde nasceram seis filhos: Maria do Carmo; Maria das Graças; Francisco; José; Maria de Fátima e Luiz Ivan. Estes lhe deram 38 Netos; 40 Bisnetos e 10 Tataranetos. O falecido foi proprietário de Sítio e Comerciante por muitos anos em nossa Vila de Forquilha. Seu corpo está sendo velado em Sobral, próximo a Igreja Coração de Jesus, enfrente o posto de combustível. Seu sepultamento deverá ser em Forquilha pela manhã deste Sábado, dia 18 de novembro de 2017, no cemitério São Francisco no Centro de Forquilha-Ceará.





Por Célio Cavalcante Pesquisador Pré-história.