Feridão de Finados no Ceará registrou 82 assassinatos, 78% a mais que no Carnaval

Nada menos, que 82 assassinatos foram registrados no Ceará durante os quatro dias de feriadão de Finados. Foram apenas 96 horas, mas tempo suficiente para que o estado registrado um quantitativo de crimes de morte superior em 78,2 por cento em comparação aos registros do Carnaval, quando 46 pessoas se tornaram vítimas de homicídios, latrocínios e roubos seguidos de morte.





Os números do feriadão de Finados só foram “fechados”na tarde desta segunda-feira (6), quando a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) publicou no seu site os boletins relativos aos cinco primeiros dias de novembro de 2017. Alguns crimes ocorridos neste período, porém, não foram incluídos na lista, entre eles, o duplo assassinato que vitimou duas adolescentes no Município de Varjota, na zona Norte do Estado (a 297Km de Fortaleza).





Outros crimes ocorridos no período também ficaram de fora da estatística oficial, como o assassinato de um aposentado na cidade de Nova Olinda (a 537Km da Capital), na noite do último domingo (6). A vítima era o agricultor Cícero José da Silva, 66 anos, morto a pedradas no bairro Vila Alta.





Em números





Nos quatro dias, os 82 assassinatos foram assim distribuídos por região no estado:





Fortaleza/Capital com 32 homicídios, nos seguintes bairros: Tauape, Barroso, Palmeiras, Conjunto Ceará (4), Jangurussu, José Walter (2), Cais do Porto (duplo), Demócrito Rocha, Mondubim (2), Carlito Pamplona, Bom Jardim, Vila Peri (2), Guajeru, Cidade dos Funcionários (2), Praia do Futuro, Aerolândia, Canindezinho, Maraponga, Barra do Ceará, Itaperi, Quintino Cunha, Castelão, Monte Castelo e Antônio Bezerra.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 22 homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (7), Horizonte (3), Maracanaú (2), Pacajus (2), PIndoretama (2), Pacatuba (2), Maranguape, Cascavel, Eusébio e Itaitinga.





No Sertão





No Interior Sul, foram registrados 16 homicídios nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (4), Acopiara (2), Iguatu, Tauá, Barbalha, Mauriti, Icó, Russas, Beberibe, Nova Olinda, Quiterianópolis e Quixadá.





No Interior Norte, foram 12 assassinatos nos Municípios a seguir: Madalena (2), Itapajé (duplo), Varjota (duplo), São Benedito, Boa Viagem, Irauçuba, Trairi, Itapipoca e São Luís do Curu.





NÚMERO DE CVLIS NO FERIADÃO NO CEARÁ





Fortaleza/Capital .......................... 32





Região Metropolitana (RMF) ........ 22





Interior Norte ................................. 12





Interior Sul ..................................... 16





TOTAL .......................................... 82





