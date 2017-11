Festa dos servidores públicos reuniu 1500 pessoas em Sobral

A Prefeitura de Sobral realizou na manhã desta sexta-feira (03/11), no Clube dos Calçadistas, uma grande festa para homenagear os servidores públicos municipais. Com direito a café da manhã, competições esportivas, shows com bandas locais e distribuição de prêmios, o servidores celebraram seu dia em grande estilo.





O evento contou ainda com cortes de cabelo, massagens, maquiagem, aulas de hidroginástica e zumba. A professora Renata Felix aproveitou a festa ao lado do esposo, Renato Tabosa, e das colegas de trabalho. “Esta festa é uma oportunidade de reunir os colegas e a família também. Para mim são essas companhias que fazem a festa acontecer”, avaliou a professora.





A festa dos servidores da Prefeitura de Sobral reuniu cerca de 1500 participantes. O ponto alto do evento foi a distribuição de prêmios. A Prefeitura sorteou 250 brindes como geladeiras, geláguas, liquidificadores e TV’s, dentre outros.





A auxiliar de serviços gerais, Eronilda Alves, foi uma das contempladas. Ela levou para casa um gelágua novinho. “Eu vim com a esperança de ganhar. Adorei o prêmio, pois eu ainda não tinha uma gelágua em casa”, comemorou a servidora.





Para o prefeito Ivo Gomes, “o evento foi uma justa homenagem aos servidores que, no dia a dia, se empenham para bem servir a sociedade sobralense”, destacou.