Fim de semana registra 40 assassinatos no Ceará e Homicidômetro dispara para 4.626 mortos no ano

Cinquenta e uma pessoas morreram de forma violenta no fim de semana em todo o estado do Ceará. Os números ainda são parciais, mas revelam que no período entre a última sexta-feira (24) e o começo da madrugada de hoje (27), foram registrados 40 casos de homicídios e mais 11 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. Com isso, o homicidômetro (contador dos homicídios no estado em 2017) alcança o número 4.626.





Em Fortaleza, a Polícia fez o registro de, ao menos, 10 casos de assassinatos nos seguintes bairros: Barra do Ceará, Conjunto Palmeiras Bom Jardim, São Gerardo, Barroso, Conjunto esperança, Vila Manuel Sátiro (duplo homicídio por linchamento), Parreão e Colônia.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram mais 10 casos de homicídios, nos seguintes Municípios: Caucaia (5 casos, entre eles, um duplo assassinato), Pacajus (2), Maracanaú, Itaitinga e Cascavel.





Sertão





No interior Sul, foram 14 homicídios no intervalo de pouco menos de 72 horas, nos seguintes Municípios: Quixeré (4 casos, incluindo um duplo assassinato), Crato (2), Potengi, Quixadá, Ibicuitinga, Morada Nova, Juazeiro do Norte, Jucás, Missão Velha e Mauriti.





Já no Interior Norte, foram registrados apenas seis casos nos seguintes Municípios: Sobral (caso de lesão corporal seguida de morte), Acaraú, Bela Cruz, Santa Quitéria, Varjota e Caridade.





Trânsito





Onze pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito no fim de semana. O caso mais grave ocorreu na tarde de domingo (26), quando uma colisão frontal entre dois automóveis, na rodovia estadual CE-359, no Município de Ibaretama (a 130Km de Fortaleza) causou a morte de quatro pessoas ainda não identificadas.





Além do desastre em Ibaretama, também foram registrados acidentes com mortes nos seguintes Municípios: Sobral (dois óbitos), Caucaia (BR-222), Ubajara, Crato, Choró e São Gonçalo do Amarante.





