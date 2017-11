Foragido do Ceará, "Rafael Xilito" é preso no Rio Grande do Norte

Então foragido da Justiça cearense, Francisco Rafael Alves da Silva, o ‘Rafael Xilito’, de 32 anos, foi capturado na noite da última sexta-feira (17), em São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte (RN). O suspeito, apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubo e clonagem de veículos, era procurado pelas forças de segurança do Ceará desde o dia 21 de maio último, quando conseguiu fugir de uma penitenciária na Região Metropolitana de Fortaleza.





‘Rafael Xilito’ foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do RN na companhia de um comparsa, identificado como José Robson Barbosa Serra, em uma residência no conjunto Cidade das Rosas. Com a dupla, os militares a conseguiram apreender dois automóveis, sendo um modelo Hyundai e o outro Volkswagen.





O suspeito conseguiu escapar da unidade onde estava detido após quebrar o cobogó de uma das celas. Conforme a Polícia, ‘Rafael Xilito’ comandava uma rede de roubo de veículos de dentro da cadeia. Após serem tomados de assalto, os carros eram vendidos para diversos estados brasileiros e até para o Paraguai.





