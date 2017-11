FORQUILHA ABANDONADA: MORADORES DENUNCIAM ESGOTO A CÉU ABERTO E ACÚMULO DE LIXO NA VIA PÚBLICA - VÍDEO

Moradores de Forquilha enfrentam o abandono do poder público e são obrigados a conviver com o esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, mau cheiro, lixo por todo lado, falta de calçamento e sem moradia de qualidade.





O descaso é na rua Rua Projeta, no bairro Antônio de Lurdes próximo a CE 362. Moradores esquecidos pelo poder público resolveram denunciar nas redes sociais o descaso.





Além do mal cheiro dos esgotos que percorre toda a rua, segundo os moradores, é necessário fechar as portas das residências no momento das refeições, pois a catinga é insuportável.