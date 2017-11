Gerente do Consórcio do Pecém denuncia corrupção entre Marquise, Galvão, Evaí e Cid

Manoel Adeodato Pinheiro recebe constantes ameaças de morte e alerta autoridades: “Se algo acontecer comigo ou com minha família, a responsável é a quadrilha formada pela Marquise e Governo Cid Gomes”.

O engenheiro civil Manoel Adeodato Pinheiro trabalhou três anos e meio como gerente nas obras do Consórcio do Porto do Pecém, formado pelas empresas Marquise, Galvão e Evaí. Foi demitido ao descobrir corrupção interna entre a empresa Marquise e o Governo Cid Gomes.





Ele garante que tem recebido ameaças de morte e aponta nomes: José Carlos Pontes, Erivaldo Arraes, Roberto Reis e Renan Carvalho da Marquise; e pessoas ligadas aos governos de Cid Gomes e Camilo Santana.





Manoel Adeodato encontrou corrupção interna entre a empresa Marquise e a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Ceará (Seinfra), que atualmente é comandada por Lúcio Ferreira Gomes, irmão do ex-governador Cid Gomes.





Ouça a denúncia na íntegra de Manoel Adeodato.

Leia a transcrição do áudio





“Sou Manoel Adeodato Pinheiro, engenheiro civil, trabalhei por três anos e meio na obra do Porto do Pecém, como gerente. A partir do momento que descobri que estavam fazendo corrupção interna ligada ao Governo, ligada à Seinfra, eles me demitiram. Me demitiram de forma sumária, inclusive eu estava doente e eles me demitiram com doença. Estou aqui querendo dizer que estou sendo ameaçado de morte. Por diversas vezes recebi recados, inclusive mandaram uma pessoa na minha casa mandar esse recado para mim. Estou querendo deixar registrado que qualquer coisa que aconteça com a minha família ou com os meus parentes, os responsáveis é quadrilha da empresa Marquise – José Carlos Pontes, Erivaldo Arraes, Roberto Reis e o diretor Renan Carvalho. Como também os governos de Cid Gomes, qualquer pessoa ligada ao governo de Cid Gomes, e do Camilo. A minha vida está transtornada, estou sem nem poder trabalhar. Estou como escravo em casa. Quero deixar registrado que tenho muita documentação, documentação que vocês não têm nem ideia, que eu tenho para mostrar e apresentar ao Ministério Público Federal, para levar essa quadrilha para a cadeia. Todos vocês para a cadeia”.