Governo do Estado suspende promoções de servidores

Todas as promoções de servidores do Estado do Ceará estão suspensas até o último dia deste ano, segundo Resolução do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal, coordenado pelo secretário de Planejamento estadual, Maia Júnior, e integrado por outros secretários.





A alegação para a providência adotada é a necessidade de o Estado ajustar a execução da despesa e assegurar o seu equilíbrio fiscal.





Leia a íntegra da Resolução:









RESOLUÇÃO COGERF Nº14/2017.





INSTITUI NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA DESPESA E AJUSTE FISCAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.





O Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, instituído pelo Decreto nº 32.173, de 22 de março de 2017, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo art. 2º do mencionado Decreto e CONSIDERANDO, a necessidade de se realizar a gestão dos recursos públicos de forma responsável, mediante ações voltadas para elevação da eficiência e eficácia na aplicação dos recursos e melhoria da qualidade dos serviços públicos, RESOLVE:





Art. 1º Ficam suspensos todos os efeitos financeiros referentes às concessões de promoções horizontais e verticais aos servidores públicos civis e militares, no âmbito dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, até 31/12/2017, com o objetivo de ajustar a execução da despesa e assegurar o equilíbrio fiscal do Estado.





Art. 2º. As situações excepcionais ou de extrema relevância pública deverão ser submetidas à análise e deliberação do COGERF; Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.