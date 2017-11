GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA É REGISTRADO EM SOBRAL

Por volta das 18h40min desta quarta-feira (1), aconteceu um acidente com vítima na estrada (CE 440) que liga Sobral a Meruoca, nas proximidades do "Zé Leiteiro", envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta.





Com o impacto do acidente, a ciclista identificado por Eduardo, morador do bairro Terrenos Novos, sofreu várias lesões e foi socorrido para o hospital Santa Casa.





O condutor da motocicleta sofreu apena danos materiais.





Uma equipe do SAMU esteve no local, realizando os primeiros socorros e conduziu a vítima para o hospital Santa Casa.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves