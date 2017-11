Grupo interestadual é preso ao tentar furtar banco

Nenhum dos suspeitos possuía antecedentes criminais no Ceará.

Um grupo interestadual, suspeito de cometer uma tentativa de furto contra uma agência bancária da Capital, foi preso após uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar. As investigações estavam a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que realizou as capturas de dois paranaenses e um catarinense, com o apoio do Comando Tático Motorizado (Cotam) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Foram apreendidos vários equipamentos utilizados pelo bando para violar os caixas eletrônicos.





Foram presos os paranaenses, identificados por Alexandro Wagner Moreira (44) e Jocelito Alves Moreira (36); e o catarinense, Sergino Constante da Silva Junior (38). Nenhum possuía antecedentes criminais no Ceará. O crime, em que o trio é suspeito de ser o autor, ocorreu na madrugada do dia 16 de novembro, no bairro Aldeota. Durante o fato, os suspeitos arrombaram a fechadura da porta giratória e danificaram outros equipamentos da agência. No entanto, não conseguiram levar nenhum dinheiro dos caixas eletrônicos.





Por se tratar de uma atribuição da delegacia especializada, a DRF foi acionada e iniciou as diligências no intuito de capturar o bando. De acordo com o delegado Raphael Vilarinho, as prisões ocorreram em imóveis nos bairros Praia de Iracema e Passaré. “Dois dos suspeitos, Jocelito e Sergino, já possuem antecedentes criminais em outros Estados e a participação dos suspeitos, em outros crimes, será investigada”, destacou Vilarinho.





Com o grupo criminoso, foram apreendidos três veículos, entre eles, um Renault Duster, que foi utilizado na tentativa de furto. Na residência de Jocelito, os profissionais de segurança apreenderam um vasto material utilizado nas ações criminosas contras as instituições financeiras. Os três homens foram encaminhados para a sede da DRF, onde foram autuados em flagrante por tentativa de furto e associação criminosa. A Polícia Civil permanece investigando o esquema criminoso.





