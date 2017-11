Heder Araújo vence por finalização no Shooto Brasil 78 disputado no Rio de Janeiro

A Shooto Brasil realizou a sua edição de número 78 neste domingo (26), na Arena Upper, no Rio de Janeiro. Após aderir às novas categorias de peso incorporadas às Regras Unificadas de MMA, o evento coroou o sobralense Heder Araújo, que na sua estreia em competições nacionais, finalizou Wesley Cesar com um mata-leão aos 4m30s do primeiro round.





Heder Araújo desembarca na rodoviária de Sobral as 16h30 desta segunda-feira (27) e deve ser recepcionado por uma grande representação de alunos e admiradores, que o levarão até a sua academia, a Dojo Prime.

Importante destacar as empresas que estão dando apoio a essa empreitada do atleta sobralense:





Via Sobral em Revista