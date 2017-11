HISTÓRIA DO MOSTEIRO-SOLAR DE MARPHISA MONT´ALVERNE

Comentário de Aldemir Arruda:

Nos meus tempos de criança tive oportunidade de entrar várias vezes nesse solar juntos com os netos de D. Marphisa. Morava pertinho e sendo amigo de infância do Alverne, Ronaldo, Antonio e Marialva, entrávamos juntos. Me encantava com tudo pela sua beleza, seja pela mobílias austríacas, os espelhos venezianos e até pelo piano alemão que D. Mimosa, com sua arte musical, fazia ecoar pelo casarão as belas valsas dolentes e os grandes compositores clássicos.









Mas vamos ao principal. Esse solar foi inaugurado no dia 04 de agosto de 1918 e sua atual proprietária Ruth Mont´Alverne tinha somente 3 meses. O terreno de 3 frentes, pertencia ao Antonio Mont´Alverne e que na sucessão hereditária passou para o filho Antonio Mont´Alverne Filho em 1910.









D. Marphisa chegou em Sobral em 1903 com os tios Alexandre Soares e Maria Delmira, pais adotivos.

Em 10 de novembro de 1906, casou-se com Antonio Mont´Alverne Filho e a partir de 1907 foi morar no Ipú e residiu nesta cidade cantada por José de Alencar até 1916.