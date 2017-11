SOBRAL: HOMEM FOI PRESO ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Na noite do último domingo (26/11), um homem efetuou um roubo a pessoa no bairro Alto do Cristo, após verificar imagens, a Equipe RAIO 02 se direcionou a casa do possível suspeito no bairro Vila União. Ao chegar no local, foi encontrado o aparelho celular roubado e uma certa quantia de maconha, além de uma certa quantia em dinheiro.





Francisco Jonhatan Rocha da França, vulgo "Loura Rocha", 30 anos, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral, onde foi reconhecido pela vítima como autor do roubo e autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas.





Fonte: Sobral 190