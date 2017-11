Homem morre após disparo acidental no distrito de Lisieux

Um homem morreu após sofrer um disparo acidental na manhã de hoje (28), próximo a um açude no distrito de Lisieux, em Santa Quitéria.





Segundo informações, o homem estava na beira do açude e foi alvejado com o próprio disparo na testa, vindo a óbito no local. O fato se deu após o cano da espingarda quebrar, o que acabou atingindo-o na testa, ficando o cano alojado.





A Polícia foi acionada para o local, assim como a Perícia Forense para fazer a remoção do cadáver.





Mais informações a qualquer momento.