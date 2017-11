Na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h, um homem identificado por Nelson Nogueira Vieira, tentou suicídio na manhã desta terça-feira (7), jogando-se na frente do trem, na Av. Pericentral com a Av. Dr. Guarany. Felizmente o homem sofreu apenas escoriações leves e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.





Confira mais detalhes na reportagem de Olivando Alves: