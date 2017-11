Homicídios crescem pelo oitavo mês consecutivo no Ceará

Dados foram divulgados na tarde desta terça-feira, 14, na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Secretário André Costa e o governador Camilo Santana estavam presentes.

O crime de homicídio cresceu no Ceará pelo oitavo mês consecutivo. Foram 516 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) no Estado em outubro último, 185 só em Fortaleza. Em setembro deste ano, foram 461 homicídios no Ceará. Dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) na tarde desta terça-feira, 14.





A Região Metropolitana (que inclui 17 municípios próximos à Capital) registrou 118 CVLIs, um aumento de 66,2% em relação a outubro de 2016. No acumulado entre janeiro e outubro último, o Ceará teve 4.211 homicídios, 51% a mais do que no ano passado.





A pasta também divulgou o percentual de vítimas de homicídios de Fortaleza, entre janeiro e julho deste ano, por faixa etária. Jovens de 18 a 24 anos foram 38% das vítimas, conforme a Comissão de Estudo do Perfil das Vítimas dos Crimes Violentos Letais e Intencionais.





Pessoas que têm entre 25 e 29 anos são 18,6%, enquanto as vítimas de faixa etária 35-64 formam 17,3%. Adolescentes (12 a 17 anos) são 13,1%. Crianças de 0 a 11 anos e idosos representam 0,3% das vítimas cada.





Entre janeiro e julho deste ano, o crime mais praticado pelas vítimas de homicídio foi tráfico de drogas ilícitas (173), seguido de porte ou posse ilegal de arma de fogo (143) e homicídio (84). A maioria das vítimas (80%) foi morta em via pública. O segundo lugar de maior ocorrência é em residência particular, mas a diferença é grande. Apenas 12% dos crimes.





Fonte: O POVO Online