O coordenador do MBL Sobral, Inácio Prado, esteve na Câmara Municipal de Sobral pra receber a cópia do protocolo do Projeto de Lei Escola Livre que foi apresentado na casa pelo Vereador Sargento Ailton. Esse projeto é similar ao Escola sem Partido que visa combater a doutrinação política, partidária e ideológica nas escolas.

