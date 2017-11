Inauguração do Projeto Angel e estação Exoss em Sobral

No dia 24 de novembro aconteceu a inauguração oficial do PROJETO ANGEL na Escola de Ensino Médio Agostinho Neres Portela, com a presença de convidados, alunos e professores, bem como a presença do Coordenador Regional de Desenvolvimento da Educação, Daniel Carlos da Costa.





O observatório será um espaço integrado na escola para diversas atividades ligadas à astronomia e o ensino, formando e semeando conhecimento de forma didática. Dentre estas atividades, está inserida a estação de monitoramento de meteoros, a SOBRAL METEOR STATION, a primeira do Brasil a participar do projeto Exoss, fruto da parceria do Clube Mochileiros da Galáxia, através do incentivo dos professores Marçal Evangelista e Manoel Evangelista, com o apoio do diretor Marcos Arruda.





E não podia ser a primeira em melhor localização: a cidade de Sobral, que historicamente tem grande importância na astronomia brasileira e mundial.





Este belíssimo projeto da Escola Agostinho Neres Portela terá grande importância nas atividades desenvolvidas na comunidade, pois a astronomia tem esse poder de envolver a todos em seus estudos e observações.





O coordenador do projeto Exoss, enviou uma mensagem especial (em vídeo) para os convidados, destacando a importância da estação, com o céu privilegiado de Sobral e dos estudos já iniciados por nossos parceiros.









APRESENTAÇÕES NA INAUGURAÇÃO





Na programação da inauguração oficial, o diretor Marcos Arruda fez um discurso de abertura do evento, destacando a importância do novo espaço dedicado à astronomia na escola.





O professor Marçal apresentou aos convidados o projeto Exoss e o escopo do trabalho que será desenvolvido na escola, bem como a linha de pesquisa já iniciada.





Também foi apresentado pelo professor Manoel o trabalho realizado pelo Clube de Astronomia Mochileiros da Galáxia – CAMG, as atividades e a participação dos alunos da escola.









SOBRE A ESTAÇÃO SMS





A estação Sobral Meteor Station começou as atividades em agosto de 2017, em período de testes e esteve em plena atividade durante a chuva de meteoros Orionids, conseguindo um bom número de capturas que já estão sendo trabalhadas nos estudos da escola. Saiba mais aqui









AGRADECIMENTOS





Todo o time Exoss está feliz com essa grande conquista de levar a rede para dentro da escola, num projeto bem estruturado e com professores comprometidos com a ciência e com a educação de qualidade, mesmo que com poucos recursos, mas com garra e determinação para fazer com que o estudo de meteoros seja realizado na escola e com a ajuda de novos parceiros que virão.





Parabéns a todos os envolvidos na iniciativa, e agradecimentos especiais ao Diretor Marcos Arruda, e aos professores parceiros do projeto.