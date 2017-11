INCÊNDIO FOI REGISTRADO NA MADRUGADA DESTA SEXTA-FEIRA NA FÁBRICA GRENDENE SOBRAL

Por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira, dia 3, registrou-se um incêndio nas dependências da fábrica 1 da empresa Grendene Sobral. Segundo informações de testemunhas, o alarme de incêndio não foi acionado, e somente após alguns funcionários não resistirem o efeito provado pela fumaça do sinistro, é que os funcionários foram liberados.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, compareceu no local e conseguiram apagar as chamas.





Felizmente, ninguém ficou ferido.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto divulgação