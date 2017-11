INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE E DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Internauta denuncia a fala de água no residencial Nova Caiçara, precisamente na Quadra 11, Bloco 4.

Confira a denúncia na íntegra:

"Minha gente do sobral 24 horas venho aqui pedir a vcs q intervenham por nós povo aqui do Caiçara, principalmente aqui da quadra 11 bloco o4 estamos sofrendo com falta d'água ligo diretamente para o Saae eles só dizem estamos resolvendo e até agora nada meu nome é Paulo Vasconcelos eles apenas liberam por meia hora e a gente q trabalha pela manhã não tem tempo pra encher nada peço lhe fale aí por nós um grande abraço."