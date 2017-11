INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE E DENUNCIA OBRA ABANDONADA EM SOBRAL

Internauta denuncia obra abandonada no residencial Meruoca.

"Boa tarde.









Venho aqui reclamar a respeito de uma obra que só fizeram começar e abandonaram..

Trata-se de uma quadra esportiva que começaram mais já faz meses q parou, pior estão levando todo material. O local onde deram início esta obra é no residencial Meruoca próximo a grendene. Os jovens do residencial pede o retorno da obra da quadra esportiva pois no local onde foi iniciada a obra era o único campo que tinham para jogar bola. desde já agradeço Sobral 24horas."