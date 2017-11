INTERNAUTA DENUNCIA O MAU ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE

"Gostaria de reclamar do descaso de funcionária da unidade mista de Sobral.









Ontem a noite por volta das 23:20hrs, levei o meu esposo para ter um atendimento pois o mesmo estava sentindo muita dor em sua cirurgia que foi feita em janeiro. Ao chegarmos lá fui gentil dei boa noite a todos e perguntei se havia atendimento e eles disseram q sim q primeiro deveria passar pelo acolhimento só q n havia atendente na sala óbvio tarde da noite e NAO HAVIA NINGUÉM PARA SE CONSULTAR só que atendente que fica na entrada sabia que ele ia se consultar e não chamou ninguém precisei pedir a ela pra chamar a enfermeira ela foi se arrastando depois do acolhimento eles entregam um papel para entregarmos na sala do lado de janela de vidro a atendente recebeu com a cara de abuso e foi se SENTAR esperar a boa coragem dela chegar para entregar o papel ao consultório do médico e chamá-lo para atender meu esposo pois só tinha ele pra ser atendido fui falar pra ela ter mais um pouco de gentileza como diz o nosso prefeito gentileza gera gentileza sabe o que ela disse fui gentil sim pois vc sabe qual era a cor do atendimento do seu esposo e verde ele tinha que esperar até 2:00hrs. Sim ele devia esperar 2:00sem nenhum problema se tivesse emergência mais não tinha era pra ser atendido logo e não esperar a boa vontade dessa atende ignorante a minha raiva e com o descaso com o atendimento ele estava sentindo dor e tinha que esperar a boa vontade dela para ser atendido que isso e uma falta de respeito. Como outros q procuram atendimento e pq simplesmente precisam e pq não querem e é com tipos de pessoas assim sem profissionalismo sem educação sem respeito que a saúde e uma absurdo."