Ivo Gomes chama de "maluquice" a decisão da Justiça de cassar seu diploma

O prefeito que teve o diploma cassado pela Justiça Eleitoral, Ivo Gomes se pronunciou pela primeira vez em público, após a decisão do juiz Fábio Falcão, da 24ª Zona Eleitoral de Sobral, que determinou o afastamento do cargo de prefeito. Ivo Gomes tenta acalmar a população pelo fato que ele chama de maluque. "Não se preocupe com o que aconteceu, isso foi uma maluquice, e não vai ter golpe em Sobral. Vamos ter calma! Essa decisão ela é uma decisão tão grave, gravíssima que a legislação brasileira impede que os feitos dela chegue no TRE e TSE confirme. Então não tem recurso nenhum. Estou aui no meu canto e vou continua administração Sobral", disse Ivo Gomes, acrescentando que vai continuar trabalhando sem dar "ouvido a baixaria"





Mas adianta, no calor da euforia o prefeito de Sobral se reportou: "Ontem (terça-feira), fizeram uma palhaçada, uma carreata, explodindo fogos de artifícios. Eu mim sentir na época do Ricardo Barreto e do Júnior (Façanha), do entra e sai de prefeito. Sobral não cabe mais isso.", completo Ivo Gomes.