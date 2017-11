JOSÉ WILTON (DRAC) É ASSASSINADO A BALA EM SÃO PAULO

Na manhã de ontem (7), o mundo da bicicleta perdeu uma grande referência do BMX. José Wilton, o Drac, foi baleado na porta de sua loja na Rua Jesuíno Pascal, 39 – Santa Cecília – SP. A Polícia suspeita de crime premeditado.

Na hora do incidente, por volta das 9h30 da manhã, Drac estava com um cliente fazendo manutenção em uma bike roda fixa – universo que vinha vivenciando em paralelo com o BMX, tanto nas ruas de SP, como nos produtos oferecidos em sua bicicletária. O ciclista é testemunha do caso, mas ainda não conseguiu dar pistas dos suspeito.





Nas imagens de segurança, três homens são vistos em movimentação estranha, mas apenas um deles se dirige a loja e atira três vezes no velho Drac. Durante todo o decorrer do dia de ontem, a Rua Jesuíno Pascal ficou tomada por ciclistas, uma demonstração orgânica da tamanha influência que Drac teve na vida de muitos amantes da bicicleta, sobretudo, as de aro 20.





O corpo de José Wilton, 47 anos, será velado na Rua Anádia, 262/292 – Aclimação e enterrado por volta das 16h no Cemitério da Vila Mariana. Muitos BMXERS estão assumindo os eventos que Drac promoveria no decorrer desse fim de ano. Já no dia 14 deste mês, uma Jam está marcada para acontecer em frente a Loja Drac BMX em homenagem ao ciclista e sua importante trajetória no BMX.





Há trinta anos, Drac movimentava a cena do esporte em todas as suas ramificaçãos. Do Street ao Dirt, ajudou o BMX a crescer em ‘Terra Brasilis’. Na mesma época do vídeo, começou a ganhar dinheiro com bike – como gostava de dizer – e desde então viveu de bicicleta; se divertindo, fazendo amigos e ciclistas, e movimentando o que a bicicleta tem de melhor: a ocupação do espaço público.





É com dor que todo o universo da bicicleta se despede desse pai. O riso de Drac será lembrado em cada giro dos nosso pedais. Drac, presente!