Jovem é alvejado com três tiros na cidade de Santana do Acaraú

Francisco Leonardo Paiva de Maria, 23 anos foi alvejado com três tiros na tarde desta terça-feira (14) na cidade de Santana do Acaraú. Segundo o hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto, a vítima foi alvejada com dois tiros no tórax e um nas partes íntimas, recebeu os primeiros socorros na unidade hospitalar e foi transferida para Sobral. Segundo declaração de moradores ele estava nas proximidades da pista de Skate, próximo ao estádio Braizão, quando foi abordado por volta das 17h30min e alvejado, Leozinho como é conhecido, mora no bairro Retiro na cidade de Santana do Acaraú. Mais detalhes daqui a pouco





Fonte: portal Tribuna dos Vales