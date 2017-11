O advogado Francisco José Carneiro Ibiapina tomou posse, nesta segunda-feira (06/11), no cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Francisco José é filho do casal Micheline Ibiapina e José Crisóstomo Barroso Ibiapina, casado com Elaine Medeiros, e é mais um sobralense que vai emprestar seu talento a outro estado brasileiro.





Via O Sobralense