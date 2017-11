JUIZ ELEITORAL CASSA MANDATO DO PREFEITO DE SOBRAL; VÍDEO

O juiz Fábio Falcão da 24º zona eleitoral de Sobral cassa diploma, anula os votos recebidos, aplica multa e declara inelegibilidade por oito anos do prefeito Ivo Ferreira Gomes (PDT) e da vice-prefeita de Sobral Christiane Marie Aguiar Coelho (PT).





Compra de votos, abuso de poder político, troca de água, poços profundos e asfalto por votos, são acusações que pesaram na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), impetrada pelo deputado Moses Rodrigues, segundo colocado na eleições de 2016. Ivo Gomes agora deve recorrer da decisão ao Tribunal Eleitoral do Ceará e permanece no poder até que seja julgado. Se a decisão for mantida, Ivo Gomes perde o mandato e haverá novas eleições em Sobral. Em sua rede social o prefeito afirma que nunca comprou voto em nenhuma eleição. O diretório do PDT de Sobral divulgou nota e rechaça a decisão judicial.

Fonte: Wellington Macedo