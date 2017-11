Julierme Sena: "O marketing na segurança pública"

O Governo do Estado do Ceará não aprende com os próprios erros. Para o problema da insegurança, são apontadas sempre duas soluções: aumentar o efetivo e divulgar novos nomes para grupamentos da Polícia Militar.





No Governo Cid Gomes, a grande publicidade foi o Ronda do Quarteirão. Depois, o governador Camilo Santana divulgou que levaria o Raio para todas as regiões do Ceará. Mas os crimes violentos aumentaram 31,9% no Ceará no primeiro semestre de 2017, com 2.299 pessoas mortas. E mesmo sem resultados, o próximo passo é lançar o grupamento Força Tática.





O que a gente percebe é que a propaganda e o marketing são mais importantes do que ações que realmente combatam a criminalidade. Por isso, não é difícil concordar com a declaração do ex-secretário de Justiça, Hélio Leitão, que a Segurança Pública Estadual vive de ações midiáticas.





A Segurança Pública é, de fato, um problema complexo e que precisa do bom desempenho de todas as forças e instituições do sistema de segurança. Nós sabemos do grande trabalho da Polícia Militar em enfrentar e prender criminosos. Mas também é preciso desarticular quadrilhas e nos antecipar às ações criminosas. E isso só acontece com uma Polícia Civil fortalecida e valorizada. O que não é caso do nosso Ceará.





São 20 mil policiais militares para prender, e menos de três mil policiais civis para investigar e elaborar inquéritos policiais que comprovem os atos criminosos para que os bandidos não fiquem impunes. Além do baixo efetivo, existe o desvio de função, com policial civil fazendo a custódia de presos em delegacias, ficando impedido de sair e realizar seu trabalho investigativo.





A grande verdade é que a Polícia Civil não dá a visibilidade de que o marketing governista precisa, porque é um trabalho discreto e silencioso. E enquanto o governo priorizar a propaganda, os selfies e as redes sociais, a verdadeira investigação continuará sem acontecer e a impunidade seguirá estimulando ainda mais novos crimes.









Vereador de Fortaleza (PR) e policial civil

Fonte: O Povo