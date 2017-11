JUSTIÇA ELEITORAL CASSA DIPLOMA DE PREFEITO DE IVO GOMES E DA VICE CHRISTIANNE COELHO

"Acabei de ser surpreendido pela absurda decisão do Juiz Eleitoral da 24ª zona eleitoral, numa ação movida pelo meu adversário nas eleições do ano passado, a qual cassa meu diploma de prefeito e da minha vice, Christianne Coelho. Segundo a decisão eu teria, através de uma indeterminada terceira pessoa, comprado o voto do senhor Erisvanio Custódio Santiago, pessoa com quem nunca tive nenhum contato e, segundo informações, já condenado por roubo. Essa foi a única evidência em q se baseou o juiz para nos condenar.

Nunca, em momento algum e por respeito às pessoas, comprei voto de quem quer q seja, nesta ou em nenhuma outra eleição. O próprio Ministério Público eleitoral de Sobral afirmou no processo não haver qualquer prova contra mim.

Essa decisão só valerá se confirmada pelo TRE, a quem estou recorrendo.









Continuo tranquilo conduzindo meu trabalho para melhorar a vida do povo do meu município.

Abraços a tds."