Líder do Prefeito na Câmara de Sobral confirma a chegada de mais 200 PMs até o final do mês

A vereadora do PDT e líder do Prefeito Ivo Gomes, na Câmara de Vereadores, Socorro Brasileiro, confirmou na sessão desta segunda-feira, que o Município de Sobral terá um reforço de mais de 200 policiais militares, e que a chegada está prevista para este mês de novembro. Socorro Brasileiro também disse que Sobral vai ganhar um reforço considerado da Polícia Civil "Estão sendo formado mais 700 policiais civis e uma parte significativa será para Sobral", disse Socorro Brasileiro.





O prefeito Ivo Gomes, concedeu entrevista recentemente e anunciou que esteve com a vice-governadora Izolda Cela e ficou acertado a vinda de 300 PMs. O presidente da CM Paulo Vasconcelos, em conversa com a imprensa assegura que o número de PMs que virão para Sobral estão abaixo da metade. Paulo Vasconcelos diz que serão cerca de 145 novos policiais militares que ficarão na sede do 3º Batalhão Policial Militar para atender somente a cidade de Sobral.

A população deste município, dar mais um voto de confiança ao prefeito Ivo Gomes, e torce para sua promessa seja cumprida. "Ninguém aguenta mais tanta violência", disse um morador.

Com a vinda desses policiais, o combate aos crimes de homicídios, da venda de drogas, aos assaltos, aos roubos de motocicletas e celulares, e os arrastões nos bares da cidade, serão combatidos com mais rigor, garantem as autoridades ligadas aos órgãos de Segurança Pública.





