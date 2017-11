LUTO: Faleceu a presidente do Derby Clube Sobralense, Viviane Aguiar

O turfe nordestino está de luto com o falecimento da presidente do Derby Clube Sobralense, Viviane Aguiar, ocorrido na noite de 01 de novembro, na Santa Casa de Sobral.





Viviane Aguiar esteve no Recife no mês de agosto para assistir a programação do GP. Edisio Pereira e logo depois para um evento de formatura de uma familiar. Através das mídias sociais, Viviane dizia que já estava de malas prontas voltar ao Recife para assistir a programação do Bentão 2017, quando se sentiu mal e foi diagnosticada com um tumor bastante agressivo na região do estomago.





Viviane estava no segundo ano da sua administração a frente do Derby Sobralense, onde sempre foi uma batalhadora por dias melhores para o turfe de Sobral. Vivi, como era carinhosamente chamada por uma grande legião de turfistas em todo o Brasil, deixa um grande exemplo de amor ao turfe, aos animais, e respeito aos profissionais que ela sempre tratou com muito carinho.





Por Francisco Mendonça