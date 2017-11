Mais um paciente mutilado e à beira da morte. Descaso da prefeitura e Santa Casa de Sobral deixa familiares revoltados

Primeiro foi a morte do senhor Antonio Martins de 69 anos, agora a família do senhor Francisco Aristides Frota 56 anos. Ambos foram vítimas do desabamento de uma parede numa obra irregular da prefeitura de Sobral, no dia 5 de novembro.





Revoltada com o descaso da prefeitura, a família de Aristides também está acusando a Santa Casa de está matando ele aos poucos por falta de estrutura hospitalar adequada.





Internado faz 17 dias, e sem terem submetido o paciente ao exame de tomografia, segundo a família, Aristides já teve as duas pernas amputadas, está quase perdendo um dos braços, além de ter adquirido pneumonia dentro do hospital, as verdadeiras informações sobre o quadro de saúde dele estão sendo omitidas pela equipe médica, segundo afirmou seu irmão Jean Carlos Frota. A família está revoltada e exigem da prefeitura de Sobral a transferência de Aristides para um hospital particular em Fortaleza. Segundo ele toda a família está sofrendo psicologicamente e além de verem o parente morrendo lentamente por falta de atenção adequada, seus filhos estão enfrentando sérias dificuldades porque o pai era quem trabalhava para sustentar a família . Ainda segundo Jean Carlos, apenas um raio X do seu irmão foi feito desde o dia do acidente porque os equipamentos do hospital estão quebrados e não providenciaram até hoje uma tomografia para avaliar com mais cuidado o estado de saúde de Aristides que também corre sério risco de morrer.



Fonte: Wellington Macedo