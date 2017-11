Minha Casa, Minha Vida: Senador Eunício e Deputado Moses Rodrigues conseguem centenas moradias para o município de Aracati

O sonho da casa própria vai se tornar realidade para centenas de famílias do município de Aracati, litoral leste. Nesta segunda-feira (06) foi publicada no Diário Oficial da União a relação dos municípios cearenses que serão beneficiados com 2.735 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. A cidade litorânea de Aracati foi contemplada com 300 casas populares. Além do município, outras oito cidades foram beneficiadas. São elas: Fortaleza, Iguatu, Tianguá, Viçosa do Ceará, Russas, Acaraú, Granja e Pindoretama.





A conquista em Aracati é resultado do trabalho conjunto do Presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB/CE), do Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que atenderam a uma solicitação do vereador Caetano Neto e do presidente do PMDB no município, Expedito Ferreira.





”Muitos cearenses ainda lutam por uma casa própria. Ouvimos esses pedidos diariamente, por isso mantivemos em nossa agenda permanente de trabalho habitação popular como prioridade. Em nosso Estado, essa luta ganhou o apoio do Senador Eunício. Juntos, buscamos recursos no Ministério das Cidades e hoje, podemos comemorar essa vitória do povo de Aracati”, destacou Moses Rodrigues. Em setembro passado o Senador Eunício Oliveira já tinha conseguido um total de 3.350 casas populares para 43 cidades do Ceará.