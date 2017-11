MINISTÉRIO PUBLICO DE PENTECOSTE AJUIZA ACP CONTRA O ESTADO DO CEARÁ POR FALTA DE DELEGADOS, INSPETORES E ESCRIVÃES

Foi ajuizada pela douta Promotoria de Justiça da Comarca de Pentecoste, através do Dr. Jairo Pequeno Neto, uma Ação Civil Pública contra o Estado do Ceará, requerendo a nomeação/posse de 1 Delegado, 2 Escrivães e 4 Inspetores para a Delegacia de Polícia da referida cidade.





Mais uma vez, observa-se a necessidade de reestruturação da Polícia Civil por parte do Governador Camilo Santana.





Atualmente, 84 cidades do interior do Ceará não possuem Delegado e há 233 cargos vagos.





A população de Pentecoste, assim como a de todo o Ceará, espera uma resposta do Governo do Estado do Ceará.





Segundo o Promotor Jairo Pequeno Neto, "merece ser mencionado é o fato de o Delegado, além de responder por três cidades (Pentecoste, General Sampaio e Apuiarés) como dito acima, ainda é escalado para realizar plantões policiais em outras cidades como Jijoca e Baturité. Diante disso, a cidade de Pentecoste fica totalmente descoberta de autoridade policial, sendo a única opção da população buscar o plantão policial de Itapipoca, que conforme esclarecido em linhas ao norte, dista 100km do município em questão."





É notório que os municípios cearenses estão sendo tomados pelas facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital), CV (Comando Vermelho) e GDE (Guardiões do Estado) gerando um caos social no que diz respeito ao cometimento de crimes.





Parabéns ao Ministério Público do Estado do Ceará, através do Dr. Jairo Pequeno Neto, pela iniciativa e por desempenhar diligentemente o controle externo da atividade policial.