MOBILIDADE URBANA: SOBRAL ESTÁ MUITO "DISTANTE" DE JUAZEIRO DO NORTE

Moramos, vivemos numa cidade onde inexistem projetos de mobilidade urbana. O excesso de semáforos e as mudanças recorrentes no trânsito são feitos, sem critérios técnicos, sem nenhum estudo de impacto, sem engenharia, sem consulta popular, não levando em conta a qualidade de vida do povo sobralense, o nosso clima quente. São inúmeras ruas (como a Diogo Gomes), que não possuem 6 kms de extensão, mas possuem 6 a 8 semáforos, onde não se vê uma sequência lógica, que respeite e prime por nossa qualidade de vida, diante de um sol de mais de 40° C, sem falar do desgaste de freio, equipamentos e consumo excessivo de combustível. Se V. Excelência, o prefeito não sabe, a qualidade de vida de uma cidade, é importante para índices de desenvolvimento humano, critério importante, para a instalação de novas empresas e a manutenção das poucas que aqui permanecem. Nós observamos que a cada cruzamento coloca-se um semáforo e não sei qual seria o objetivo. Será que a prefeitura, sabe que está na contra mão das tendências de cidades médias, e que existem opções de rotatória, passarelas, binários e viadutos, que em muito otimizariam o transito de Sobral? Que estas opções têm baixo custo, aumentam segurança em cruzamentos e reduzem acidentes com vítimas?. Pq só sabem instalar semáforos?





Advertimos que, em cidades como Juazeiro do Norte, o governador Camilo Santana (apadrinhado político do prefeito Ivo Gomes) e posto em prática pelo secretário da Cidades Lúcio Gomes (irmão de Ivo Gomes), construindo viadutos, rotatória e duplicando avenidas, onde está previsto um túnel (moldes de Fortaleza), batizado de Anel Viário do Cariri, que já se encontra na sua 4° etapa. Quem quiser verificar, só clicar nos sites de busca disponíveis.





Repito e chamo Sobral, à reflexão: Por que aqui, a prefeitura só instala semáforos?





Confira algumas obras na cidade de Juazeiro do Norte que dão dinâmica a mobilidade urbana:

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas