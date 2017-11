MULHER É CHICOTEADA POR BANDIDOS NO CEARÁ PORQUE SÓ TINHA 25 REAIS

Na última quinta-feira (23), por volta de 15h30m, a Polícia Militar foi informada da ocorrência de um roubo a pessoa no sítio Maurícia, a 14 km da sede de Cariús. Militares foram ao local e constataram a veracidade da ocorrência, e identificando a vítima, uma mulher de 42 anos.





A vítima relatou que por volta das 14h30m, dois homens encapuzados chegaram em sua residência, usando um chicote, anunciaram o roubo, exigindo dinheiro e ameaçando de agressão física se não entregasse todo o dinheiro.





Relata ainda que, os indivíduos após vasculhar a residência, encontraram apenas a quantia de R$ 25 (vinte e cinco reais), e não satisfeitos com o valor, passaram a agredi-la diversas vezes com o chicote, causando diversas lesões pelo corpo.





Após as agressões, os criminosos fugiram. Os policiais militares realizaram diligências, mas não localizaram os meliantes.









Com informações do Blog do Elber Feitosa