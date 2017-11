Por volta das 10h30 de ontem (5), no estacionamento do supermercado Assaí, uma mulher estava guardando as compras em seu veículo, quando chegou um indivíduo em uma motocicleta e armado com um revólver, anunciou o assalto e levou um celular iPhone de sua filho e outros pertences e logo em seguida fugiu.





A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local, realizou diligências, mas os acusados não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas