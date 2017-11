Mulher ganha na loteria duas vezes no mesmo dia e fatura mais de R$ 3 milhões

Após retirar o seu primeiro prêmio, Kimberly Morris decidiu comprar uma raspadinha, que a presenteou com a "mera" quantia de um milhão de dólares.

A americana Kimberly Morris conseguiu um feito extremamente raro: a mulher ganhou na loteria duas vezes no mesmo dia. O impressionante caso aconteceu na última segunda-feira (30) na cidade de Wake Forest, no estado americano da Carolina do Norte.





De acordo com o portal The News & Observer , no começo do dia a mulher descobriu que ganhara o prêmio de 10 mil dólares (cerca de R$ 33 mil) e foi até a loteria retirar o seu dinheiro. No caminho de volta para casa, ela parou em uma loja de conveniência e comprou outro bilhete.





Desta vez, a sua surpresa foi ainda maior: Morris se tornou a primeira pessoa da Carolina do Norte a ganhar o prêmio de um milhão de dólares (cerca de R$ 3,3 milhões) em uma raspadinha que começou em setembro.





“Eu fiquei muito chocada”, a americana declarou de acordo com nota da NC Education Lottery . Ela também disse que não esperava muito da sua segunda tentativa, já que só faz apostas por pura diversão.





Quando a mulher percebeu a quantidade do dinheiro que agora era seu, imediatamente ligou para seu marido, John, para dar as boas notícias. “Ela estava surtando no telefone. Eu não conseguia entender nada, então pedi para ela ficar mais calma. Foi quando eu descobri tudo", John explicou.





Agora, Morris pretende dividir o dinheiro com os seus três filhos e investir a quantidade restante.





Maior prêmio da história dos Estados Unidos





Nos últimos tempos, as loterias dos EUA têm se destacado nos noticiários. No final de agosto, uma moradora da pequena cidade de Chicopee, em Massachusetts, não tinha lá grandes esperanças quando se baseou nas idades de seus familiares para formular uma aposta no Powerball, uma das principais loterias americanas, na loja de conveniência de um posto de gasolina.





No entanto, Mavis Wanczyk, de 53 anos de idade, foi agraciada pela sorte grande e tornou-se a vencedora do maior prêmio já entregue a uma única pessoa na história dos EUA: US$ 758,7 milhões, ou R$ 2.386 bilhões.





A quantia estratosférica representa o segundo maior valor absoluto já pago pela loteria , mas nunca ninguém levou tanto dinheiro para casa sozinho. Em janeiro do ano passado, foram entregues US$ 1,6 bilhão a três apostadores, o que representou US$ 528,8 milhões para cada um deles.





Fonte: Último Segundo