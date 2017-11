Municípios do Ceará recebem recursos para abastecimento de água e outras obras

Os municípios do Estado do Ceará receberão recursos em áreas importantes de abastecimento hídrico, pavimentação, estradas vicinais e matadouros públicos. O resulto é fruto de uma verdadeira força-tarefa do deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), juntamente com o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (PMDB/CE) e o Ministério da Integração para liberação de recursos.