NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), informa que contratou uma empresa para realizar a substituição do piso da passarela, que faz a ligação entre as alas de frutas e confecções, do Mercado Central.





A Prefeitura informa ainda que a substituição se faz necessária devido ao desgaste natural provocado pelas intempéries ao longo do tempo e que, no momento, a estrutura oferece total segurança às pessoas que circulam pelo local, sendo sua substituição uma ação preventiva.