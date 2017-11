NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que a Rua Acácio Alcântara, localizada no Bairro Dom José, será contemplada com os serviços de pavimentação asfáltica, limpeza do canal do riacho Mucambinho e recuperação do passeio público.





Na tarde desta quinta-feira (23/11), técnicos da Secomp estiveram no local para dimensionamento do material necessário para efetivação dos serviços.





Em obediência à programação preestabelecida pela Secomp, os serviços na Rua Acácio Alcântara serão iniciados logo após a conclusão dos trabalhos de recuperação de ruas e sinalização horizontal em andamento no Bairro Pe. Palhano, onde mais de 25 mil m2 de pavimentação asfáltica já foram executados.