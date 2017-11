NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania (Sesec), esclarece que o pagamento de horas extras a policias militares que participam de blitze no município enfrenta entraves administrativos estaduais no momento.



Os entraves devem-se ao ineditismo da ação, que nunca havia sido feita por nenhum município no Ceará, resultando em ajustes administrativos por parte do Governo do Estado.



Desde o dia 13 de junho, a Câmara Municipal de Sobral aprovou o projeto de lei enviado pelo prefeito Ivo Gomes, permitindo o repasse do município ao Governo do Estado, que sinalizou que já está próximo de concluir o processo e que vai repassar todo o valor devido aos policias retroativamente.



A Prefeitura reitera que está fazendo tudo o que pode, dentro do que é permitido na legislação, para somar forças no combate à violência no município e que a parceria tem rendido frutos positivos para a Segurança Pública de Sobral.