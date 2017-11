NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOBRAL

A Secretaria da Saúde, por meio de sua Assessoria de Comunicação, esclarece que as Unidades de Saúde estão sendo regularmente abastecidas pela Central de Abastecimento Farmacêutica (CAF), de acordo com o cronograma de reposição de estoque. Os medicamentos para tratamento de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, estão disponíveis em todos os Centros de Saúde da Família do município.





A Secretaria da Saúde esclarece ainda que, só nos primeiros dez meses desse ano, já foram entregues mais de 26,1 milhões de unidades de medicamentos, um investimento superior a 4,2 milhões de reais, além da compra de mais de 440 mil reais de unidades de material médico hospitalar e 482 mil reais de unidades de material odontológico. No total, foram investidos R$ 5.216.861,01 milhões nos 10 primeiros meses de Gestão.





Se houver indisponibilidade de algum medicamento nos Centros de Saúde da Família, a equipe de saúde é orientada a informar ao paciente que será providenciado o item necessário com a maior brevidade possível.