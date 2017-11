É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do Senhor João Alves, ocorrido ontem (2) na cidade de Sobral, em virtude de um AVC. João Alves residia na Rua Bela Vista, no bairro Terrenos Novos.



Que Deus conforte os familiares e amigos nesse momento de dor.

