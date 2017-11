O SR. FRANCISCO AMORIM QUER ENCONTRAR SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE SOBRAL

Vamos auxiliar o Sr. Francisco Moreira de Amorim Filho encontrar seus familiares aqui na cidade de Sobral. Quem souber informações sobre seus entes queridos, por gentileza, deixar comentários na postagem.

"Eu me chamo Francisco Moreira de Amorim Filho, tenho 51 anos de idade, desde a muito tempo venho tentando encontrar meus parentes por parte do meu pai. A unica coisa que sei é que ele era da do Ceará, precisamente da cidade de Sobral, nome dele Francisco Moreira de Amorim, filho de Carmina Moreira de Amorim e Manoel Moreira de Amorim, pelo menos é esse nome que conta em seu registro de nascimento. Meu pai morreu já faz muito tempo, pois eu tinha apenas 07 anos de idade, meu pai foi um desses nordestino que abandonaram sua terra natal, no caso Ceará, rumo ao Pará, aqui construiu uma família, porém nada falava a respeito de sua família, como qualquer pessoa, eu tenho esse sonho de conhecer meus parentes, minha mãe que também já morreu, sempre dizia que ele, falava que era de Sobral, por isso acredito que aí nesta cidade, tem alguns parentes dele, como primo, irmão etc. Consegui através da internet esse site, e resolvi escrever, e peço ajuda neste sentido. Fico grato desde já."