Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas premia 152 estudantes da rede municipal de Sobral

Os estudantes das escolas municipais de Sobral conquistaram 152 premiações na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2017). Foram 2 medalhas de ouro, seis de prata, 14 de bronze, além de 130 menções honrosas. Os resultados foram divulgados na quarta-feira, 22 de novembro, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).





A rede municipal de ensino de Sobral teve quatro escolas premiadas por terem se destacado na Obmep 2017: Escola Maria José Santos Ferreira Gomes, no bairro Dom José; Escola José Inácio Gomes Parente, no distrito de Jordão; o Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão, no Santo Antônio; e a Escola Raul Monte, no Alto da Brasília.





Também foram premiados seis professores das escolas municipais, que receberão um diploma de homenagem e livro de apoio à formação matemática: Francisco Cássio Ferreira Gama e Antônio Mário do Nascimento Alves (Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão); Francisco Washington Rodrigues de Farias e Geórgia Priscila de Lima Cavalcante (Escola José Inácio Gomes Parente); Gilmara Alencar Duarte (Escola Osmar de Sá Ponte); e Luciano Epifânio Fernandes (Escola Maria José Santos Ferreira Gomes).





Em sua 13ª edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2017) contou com a participação de 18,2 milhões de estudantes, de 53.230 instituições de ensino de todo país. Os alunos medalhistas poderão se candidatar para participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que visa despertar a vocação científica dos alunos, que receberão material didático e bolsa auxílio.





- Veja os premiados na Obmep 2017 AQUI https://goo.gl/qBVopK