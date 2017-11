Ônibus da Guanabara que seguia para Fortaleza é alvo de "arrastão" em Mossoró/RN

Um ônibus da empresa Guanabara que seguia de Natal-RN, para Fortaleza-CE, foi interceptado por volta das 2:30hs da manhã deste sábado 04 novembro 2017, na BR-304 em frente ao Cemitério Novo, por elementos em um carro. Enquanto dois subiram para render motorista e passageiros, os outros orientava o motorista a seguir o veículo. Várias viaturas do 2°BPM foram acionados em apoio, onde informações apontavam que o ônibus teria entrado na RN 015, estrada de Baraúna. A polícia ao chegar na Barrinha, foi informada por um vigilante de uma empresa que o carro não teria passado por lá. Os policiais então resolveram patrulhar as estradas vicinais de barro. Segundo informações de populares, o ônibus foi interceptado pela PRF, já na BR 405. Aparelhos celulares de pouco valor foi deixado pelos bandidos e as vítimas foram orientadas a prestarem queixa na Delegacia. Só está semana fora. Dois casos da mesma natureza. Outro foi na altura da Maísa de quinta para sexta.





Fonte: Passando na Hora